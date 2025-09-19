Hugo Motta entrega anistia e blindagem, mas ainda fala sozinho

O Hugo Motta tenta fazer um discurso dizendo que ele é contrário à polarização, que ele é a favor da pacificação do país. [...] E não consegue, então ele fala no meio da balbúrdia daquele plenário, fica tocando aquele alarme, não consegue falar e ainda fala 'eu prometo que eu não vou tomar tempo de vossas excelências'. Então pra mim essa foi a cena que marcou, porque ele aprova essa urgência fazendo um gesto ao bolsonarismo e o centrão junto com ele, ou seja, numa tentativa de se equilibrar nessas forças todas . Thais Bilenky

O texto aprovado impede o avanço de processos criminais contra parlamentares no Supremo sem aval do Congresso e amplia o foro privilegiado a presidentes de partidos.

Bilenky lembra que a aprovação da PEC da Blindagem e da urgência da anistia para envolvidos em manifestações desde 2022 foram respostas a pressões do Centrão e da base bolsonarista, mas não renderam a Motta reconhecimento ou comando efetivo.

José Roberto de Toledo reforça que, apesar das manobras, Motta se enfraquece: "Motta não entende um princípio básico, que até jornalista é capaz de entender: para você ter poder, você precisa demonstrar poder e você precisa ter coragem para fazer isso. Você precisa ir para o enfrentamento quando é necessário o enfrentamento. E ele recuou em todas."

Agora, a PEC segue para o Senado, onde encontrará resistência. Se sancionada, pode afetar 108 parlamentares investigados no Supremo, dificultando investigações e ampliando a blindagem de políticos.

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.