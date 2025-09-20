O assassinato do delegado e a versão Derrite

A coreografia dos assassinatos remete a treino de tropa, não ao improviso de facção. Faz recordar o que já foi documentado no assassinato Marielle, no Rio: os executores eram ex-PMs, relembra o colunista. A coincidência mais eloquente é a balística: no caso de Gritzbach, o Instituto Sou da Paz demonstrou que as munições 5,56 mm usadas pertenciam a um lote roubado anos antes do arsenal da Polícia Militar de São Paulo — o mesmo lote que abasteceu o assalto cinematográfico a três agências bancárias em Botucatu, em 2020. Agora, cápsulas com exatamente o mesmo calibre foram recolhidas na cena do homicídio de Ruy Ferraz Fontes.

Enquanto os fatos sugerem a mão treinada de agentes de segurança cooptados ou expulsos das corporações, a versão oficial apressada envereda por outro caminho. Antes mesmo de a investigação da Polícia Civil avançar, o secretário da Segurança, Guilherme Derrite, correu para anunciar suspeitos e insinuar ligação com o PCC. A narrativa é conveniente porque afasta a suspeita sobre policiais e sugere eficiência e rapidez do governo estadual, que recusou, não por acaso, ajuda da Polícia Federal.

A Praia Grade, município onde o ex-delegado-geral foi assassinado e onde ele trabalhava como secretário de administração da Prefeitura, é um reduto com presença do PCC, de fato. Ali já foram presos membros da facção em reuniões de cúpula. Mas é também uma cidade onde policiais corruptos lavaram dinheiro. Rogerinho - um dos policiais civis denunciados por Gritzbach - e seus comparsas investiram dezenas de milhões de reais em empreendimentos imobiliários na Praia Grande.

Por isso, descartar de cara a participação de policiais e, antes mesmo de ter laudos ou uma investigação meticulosa, conduzir a suspeita exclusivamente para um suposto acerto de contas do PCC é, no mínimo, prematuro e irresponsável.

Como havia ligação com o PCC no caso Gritzbach, é possível que haja também no caso do delegado-geral. Como também é possível que haja participação de policiais ou ex-policiais. O que não dá é para fazer uma investigação que só procure metade dos culpados.

