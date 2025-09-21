A hora e a vez de Michel Alcoforado, o antropólogo do luxo

Para você ser da elite, da elite, da elite, o vipão dos vips, você precisa estar muito bem enfronhado e informado, articulado e atualizado e isso requer muito trabalho, daí o fato de muitos ricos serem sempre muito ocupados e as pessoas não entenderem o por quê, mas dá muito trabalho ser rico no Brasil. Thais Bilenky

Segundo Bilenky, Alcoforado precisou aprender a identificar artistas, obras e destinos de viagem valorizados pelo grupo para ser aceito em ambientes restritos. Cada evento social testava não só o bolso, mas o domínio de referências culturais e familiares.

"Ele começa a tentar entrar nesse mundo, ele é carioca, do Rio de Janeiro, de uma família de classe média, que tava já fazendo seu doutorado, mas não queria seguir carreira acadêmica, e ele começa então a tentar entrar no mundo dos ricos e ele vai percebendo que não ia ser tão fácil assim", diz Bilenky.

O chamado "teste do partiu", destaca Bilenky, separa quem consegue embarcar em viagens internacionais de última hora daqueles que não passam nos critérios do grupo. Manter-se entre os mais ricos exige atualização constante sobre destinos, cifras e nomes influentes, segundo Alcoforado.

O rico precisa que alguém diga 'sim, você é rico, isso é coisa de rico'. E ele, antropólogo do luxo, passa a ser essa pessoa que autoriza os ricos a se considerarem ricos e se acalmarem com essa condição, porque muitas vezes eles olham pro jardim do vizinho e acham que ali tá mais verde. Thais Bilenky

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.