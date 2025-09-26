Combate à corrupção volta ao campo de batalha eleitoral, mas sem dono

A pesquisa global da Ipsos de setembro trouxe um dado que recoloca um velho fantasma no centro do debate eleitoral brasileiro: a corrupção voltou a crescer como preocupação pública. Subiu cinco pontos em apenas um mês e já ultrapassa a média mundial — no ranking de 30 países, o Brasil aparece no terço superior.

O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.

A novidade não está no tema em si, mas no contexto em que reaparece. Ao contrário de 2014, 2016 e 2018, quando a corrupção funcionava como senha de mobilização de um campo específico — o antipetismo —, agora ela surge como bola dividida. O motivo: o desgaste recente não se concentrou no Planalto, mas no Congresso. Foi a tentativa de autoproteção de deputados e senadores, com a chamada "PEC da Blindagem", que reativou a memória anticorrupção, provocou protestos de rua e obrigou até Lula a se posicionar contra. O governo, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu estar "do lado certo" dessa pauta.