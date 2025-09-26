Combate à corrupção volta ao campo de batalha eleitoral, mas sem dono
A pesquisa global da Ipsos de setembro trouxe um dado que recoloca um velho fantasma no centro do debate eleitoral brasileiro: a corrupção voltou a crescer como preocupação pública. Subiu cinco pontos em apenas um mês e já ultrapassa a média mundial — no ranking de 30 países, o Brasil aparece no terço superior.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
A novidade não está no tema em si, mas no contexto em que reaparece. Ao contrário de 2014, 2016 e 2018, quando a corrupção funcionava como senha de mobilização de um campo específico — o antipetismo —, agora ela surge como bola dividida. O motivo: o desgaste recente não se concentrou no Planalto, mas no Congresso. Foi a tentativa de autoproteção de deputados e senadores, com a chamada "PEC da Blindagem", que reativou a memória anticorrupção, provocou protestos de rua e obrigou até Lula a se posicionar contra. O governo, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu estar "do lado certo" dessa pauta.
O recorte demográfico da Ipsos mostra que o tema avança sobretudo entre:
- Homens de renda média e alta, com maior escolaridade;
- Eleitores do Sul e do Sudeste metropolitanos;
- Classe média entre 25 e 44 anos.
São segmentos que historicamente pendem mais à oposição, mas que não cristalizaram posição definitiva. No eleitorado lulista duro — mulheres de baixa renda e baixa escolaridade, sobretudo no Nordeste — a corrupção não desaparece, mas aparece em patamar menor que saúde, desigualdade e educação.
O resultado é que, diferentemente do passado, a bandeira anticorrupção não tem dono automático: a oposição tenta associá-la ao governo, mas enfrenta a contradição da PEC que partiu do Congresso oposicionista; o governo, por sua vez, tenta mostrar a Polícia Federal como protagonista no combate a esquemas de lavagem de dinheiro e crime organizado, tentando colar essa imagem no discurso de moralização.
Outros campos de batalha
A Ipsos também indica que a corrupção não é o único campo decisivo para 2026. Há outros, que podem pesar ainda mais na definição dos volúveis:
1. Crime & Violência
- Situação: segue como preocupação número 1 no Brasil, bem acima da média global.
- Vantagem relativa: governo tenta explorar protagonismo da PF em operações contra o PCC e o tráfico, enquanto Tarcísio sofre com crise na segurança paulista (ex-delegado assassinado, PMs atuando como matadores, explosão de fraudes digitais).
- Saldo: campo contestado, aberto à disputa.
2. Impostos
- Situação: quinto maior motivo de preocupação no Brasil, muito acima da média global (28% contra 19%).
- Vantagem relativa: discurso clássico da oposição ("Estado caro") ainda tem apelo, especialmente entre renda alta. Mas o governo tem chance de virar o jogo se entregar a narrativa da "justiça tributária" na reforma do IR.
- Saldo: pode ser decisivo na classe média.
3. Saúde e Educação
- Situação: preocupações estáveis, sempre no topo, especialmente entre mulheres e baixa renda.
- Vantagem relativa: terreno naturalmente mais favorável ao lulismo, desde que haja entregas concretas e visíveis (redução de filas do SUS, expansão de tempo integral).
- Saldo: bastião lulista.
4. Inflação
- Situação: embora venha perdendo peso, segue como uma das maiores preocupações -- citada por mais de um quarto dos brasileiros. A queda recente não apagou a memória inflacionária.
- Vantagem relativa: governo colhe dividendos da estabilidade atual, mas a oposição pode reativar o tema com o argumento de "vida cara" e perda do poder de compra.
- Saldo: ativo governista, mas frágil se houver reversão conjuntural.
5. Desemprego
- Situação: em baixa -- só 19% no Brasil, contra média global de 28%. É um dado positivo, mas não elimina a ansiedade por empregos de qualidade.
- Vantagem relativa: governo usa o argumento do desemprego baixo; oposição pode explorar a precarização e a estagnação de salários.
- Saldo: favorável ao governo, mas com espaço para crítica.
Qual oposição tem mais chance?
Na fotografia atual, corrupção, impostos e crime formam o tripé mais fértil para a oposição. Mas quem é capaz de capitalizar?
- Tarcísio de Freitas: seu trunfo natural seria a segurança, mas os revezes em São Paulo fragilizam a bandeira. Se não recuperar esse terreno, terá dificuldade de usar sua maior credencial.
- Ratinho Jr.: carrega a narrativa de gestor, com menos desgaste direto em segurança. Pode explorar impostos e eficiência administrativa, mas tem alcance nacional limitado.
- Outros nomes: há espaço para surpresas e novidades.
Hoje, a oposição não tem uma candidatura que consiga unificar as três bandeiras que mais mobilizam o eleitor volátil: corrupção, impostos e crime. Na primeira, o governo conseguiu se posicionar do lado certo ao rejeitar a PEC da Blindagem, o que neutraliza a vantagem tradicional da direita. Na segunda, a oposição ainda fala mais alto, explorando a carga tributária, enquanto o governo tenta reverter com a promessa de justiça fiscal no IR. Na terceira, crime e violência, o campo é dividido: a Polícia Federal dá munição a Lula, mas a sensação de insegurança ainda sustenta o discurso oposicionista.
A fragmentação abre espaço para Lula disputar até mesmo a narrativa anticorrupção — algo impensável em 2018. Mas a mesma fragmentação também abre espaço para o surgimento de um aventureiro, ainda sem nome conhecido, capaz de capturar o sentimento difuso de insatisfação e reorganizar o jogo em torno de si.
A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.
Escute a íntegra nos principais players de podcast, como o Spotify e o Apple Podcasts já na sexta-feira pela manhã. À tarde, a íntegra do programa também estará disponível no formato videocast no YouTube. O conteúdo dará origem também a uma newsletter, enviada aos sábados.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.