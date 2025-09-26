União entre bolsonaristas e Arenão é cada vez mais instável

Essa união instável do Arenão com o bolsonarismo, ela é cada vez mais instável, e eles perceberam que o ônus que o PT teve durante os governos Lula e Dilma, de carregar o fisiologismo do PP nas costas, que resultou em vários processos por corrupção, hoje está no colo do bolsonarismo. E esse casamento é pesado, ao ponto de os senadores do PL bolsonaristas terem traído os deputados do PL bolsonarista em questão de dias, porque viram que estavam entregando de bandeja um tema que faz uma década e meia, se não duas, era monopólio do antipetismo para o governo tentar abusar. Isso é uma grande novidade. José Roberto de Toledo

A pressão popular contra a PEC e a anistia aos golpistas do 8 de janeiro também contribuiu para o recuo. Toledo ressalta que alianças assim são frágeis justamente porque interesses do grupo nem sempre se alinham. "É por conta dessas diferenças que essas alianças são instáveis, essas uniões são instáveis, porque às vezes os interesses deles são conflitantes e o governo tem que saber explorar isso", diz.

