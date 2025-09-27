A salinha do encontro entre Lula e Trump

Essa salinha é uma salinha isolada, quer dizer, o chefe de estado não leva o aparato dele. Tem a segurança da própria ONU, tem uma pessoa do cerimonial pra indicar o caminho, coisa assim, e só, mais ninguém. Não tem tradutor, não tem ninguém. Onde ele literalmente ajeita a gravata pra entrar no púlpito. Thais Bilenky

O encontro foi possível porque ambos os presidentes decidiram passar pela "salinha", o que não era obrigatório para os chefes de Estado que discursaram no evento. "Os dois sabiam que iam acabar se encontrando", avalia Toledo.

E aí, o relato que o Trump faz no discurso dele, que depois a delegação do Lula conta, é que eles se viram, o Trump toma a iniciativa inicial de ir até o Lula cordialmente, cumprimentar. O Trump fala "embrace", a tradução que alguns fizeram no Brasil é que eles se abraçam, mas o que me falaram na comitiva do Lula é que foi um aperto de mão, talvez um pouco mais caloroso, porque abraçar também talvez seja demais, mas foi amistoso. Thais Bilenky

A rápida interação serviu para combinar uma conversa futura e foi comemorada por setores do governo e empresários, que viam na aproximação uma chance de reduzir riscos diplomáticos e econômicos.

