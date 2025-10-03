Adiamento da isenção do imposto de renda acabou ajudando governo
O adiamento da votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês acabou favorecendo o governo, avaliam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
Para Bilenky, a espera por meses permitiu que o projeto ganhasse força política, já que deputados precisavam responder às críticas após decisões polêmicas e buscavam reconciliação com suas bases eleitorais.
O fato de o presidente da Câmara ter adiado seguidas vezes a votação desse projeto [...] fez com que, quando fosse a voto, os deputados estavam todos precisando prestar satisfação para os seus eleitores, depois de terem aprovado a PEC da Blindagem, depois de terem se posicionado a favor da anistia [...]. Então essa votação foi quase que uma tentativa de reconciliação dos deputados com as suas bases, inclusive os da oposição, que também estão sob pressão nesse sentido.Thais Bilenky
A proposta amplia a isenção para quem recebe até R$ 5 mil e concede desconto parcial até R$ 7.350. O relator Arthur Lira negociou o texto e ampliou o alcance, elevando o custo para R$ 31,2 bilhões por ano.
Bilenky destaca que a aprovação foi unânime entre os 493 deputados presentes, inclusive membros da oposição, que aproveitaram para criticar compensações e o presidente Lula, mas apoiaram a medida por ser promessa de campanha do governo.
Foi unânime dos 493 deputados que estavam presentes, todos votaram a favor, menos um, que é o presidente, que não pode votar em sessões como essa, a menos que se licencie da presidência. Mas não foi o caso.Thais Bilenky
José Roberto de Toledo lembra que a surpresa maior foi manter taxação dos super ricos, mesmo com pressão para aprovar só a ampliação da isenção. "Pra mim, a surpresa maior foi terem mantido a contrapartida, porque, como você mesmo cantou a bola, tinha uma pressão muito grande pra que passasse só a primeira parte."
Segundo Toledo, a Fazenda previu com precisão o desfecho. "Eles sempre tiveram uma bússola bem orientada nessa votação [...] tudo que eles previram acabou acontecendo no timing que diziam que ia acontecer." A expectativa agora é de aprovação tranquila no Senado.
Bilenky acrescenta que a tramitação no Senado será conduzida pela Comissão de Assuntos Econômicos, presidida por Renan Calheiros, adversário de Arthur Lira, e que a articulação já mira as eleições de 2026.
