Com autoexílio de Tarcísio, Ratinho Jr. encanta Faria Lima e Av. Paulista

O pessoal aqui, não só da Faria Lima, mas eu diria da Avenida Paulista também, percebeu que a barca do Tarcísio estava fazendo água e começou a depositar suas fichas e esperanças em outro candidato, que vem a ser o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, do Kassab. José Roberto de Toledo

Toledo destaca que a desautorização de Tarcísio por Eduardo Bolsonaro enfraqueceu o governador paulista. Para ele, esse episódio mostrou o risco de exposição caso Tarcísio deixasse o governo para disputar a Presidência.

O Tarcísio se queimou muito nas últimas semanas. Ele teve vários episódios que pegaram muito mal, mas eu acho que o pior deles foi a desautorização dele pelo Eduardo Bolsonaro, que mostrou que a qualquer momento, se ele se lançasse candidato a presidente da República [...] ele poderia ser cancelado pelo Eduardo Bolsonaro a qualquer momento. Thais Bilenky

Ratinho Júnior, segundo o colunista, tem sido bem recebido pelo empresariado e se destaca principalmente no Sul. Sua articulação conta com o apoio de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que organiza encontros estratégicos com grandes empresários.

"Hoje as apostas maiores, eu diria, da Faria Lima e da Paulista para pegar o empresariado financeiro e industrial, está mais para o Ratinho do que para o Tarcísio", reforça Toledo.

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.