Com autoexílio de Tarcísio, Ratinho Jr. encanta Faria Lima e Av. Paulista
Tarcísio de Freitas adotou postura mais discreta e reforçou o discurso de reeleição, e Ratinho Júnior pode ser a nova aposta do empresariado para 2026, analisam José Roberto de Toledo e Thais Bilenky.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
Enquanto o governador paulista recua da disputa nacional, Ratinho Júnior, do Paraná, ganha espaço entre empresários da Faria Lima e da Avenida Paulista, que buscam alternativa para a próxima eleição presidencial.
O pessoal aqui, não só da Faria Lima, mas eu diria da Avenida Paulista também, percebeu que a barca do Tarcísio estava fazendo água e começou a depositar suas fichas e esperanças em outro candidato, que vem a ser o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, do Kassab.José Roberto de Toledo
Toledo destaca que a desautorização de Tarcísio por Eduardo Bolsonaro enfraqueceu o governador paulista. Para ele, esse episódio mostrou o risco de exposição caso Tarcísio deixasse o governo para disputar a Presidência.
O Tarcísio se queimou muito nas últimas semanas. Ele teve vários episódios que pegaram muito mal, mas eu acho que o pior deles foi a desautorização dele pelo Eduardo Bolsonaro, que mostrou que a qualquer momento, se ele se lançasse candidato a presidente da República [...] ele poderia ser cancelado pelo Eduardo Bolsonaro a qualquer momento.Thais Bilenky
Ratinho Júnior, segundo o colunista, tem sido bem recebido pelo empresariado e se destaca principalmente no Sul. Sua articulação conta com o apoio de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que organiza encontros estratégicos com grandes empresários.
"Hoje as apostas maiores, eu diria, da Faria Lima e da Paulista para pegar o empresariado financeiro e industrial, está mais para o Ratinho do que para o Tarcísio", reforça Toledo.
