O roteiro de uma fraude fiscal transoceânica e milionária

O cargueiro, então, viajou de Bahia Blanca, na Argentina, para Maceió, no nordeste brasileiro, e ficou alguns dias fundiada no porto de Maceió, onde ela fez o desembaraço aduaneiro, e registra calado de 9,1 m (medida de quanto o casco afunda na água). A empresa Petro XXI Importação e Comércio Ltda. protocola a D.I. (Declaração de Importação) nº 2501001-1, declarando valor FOB de US$ 138 milhões, destino "consumo em Maceió/AL" e recolhendo ICMS-AL (12%) e tributos federais. Em 6 de setembro, sai de Maceió, com o calado idêntico (9,1 m), lacres dos porões intactos. Nada foi descarregado.

D.I., em duas linhas — é o documento da Receita que formaliza a entrada da mercadoria no país: quem importa, o quê, por quanto e onde descarrega. Importador formal x beneficiário real — quem assina a D.I. nem sempre é quem paga/manda. A Petro XXI tem capital social de R$ 1 milhão e histórico de faturamento menor do que R$ 10 milhões/ano — claramente incompatível com uma operação de US$ 138 milhões. É o importador de fachada.

No meio do caminho entre Maceió e o Rio de Janeiro, o navio comete outra aberração — desta vez, no papel. Depois de navegar mais de mil milhas a mais para aproveitar a alíquota menor de ICMS em Alagoas, o Madelyn Grace faz uma "parada" fictícia no Atlântico para "lavar" a carga. Não, ele não foi ao Panamá da América Central. Trata-se do "Panamá de cargas": troca malandra de documentação que faz parecer que a carga mudou de mãos em alto-mar.

Foi exatamente isso que aconteceu:

• o armador técnico (responsável pela operação logística do navio) foi trocado de Ounissan Shippment para a offshore Mindful Ltd., registrada nas Ilhas Marshall;

• o consignatário (destinatário legal da carga no porto de chegada) deixou de ser Fair Energy S/A e passou a ser a Rio Fuel Trading Ltda., sediada no Rio de Janeiro.

Por quê?

1. Embaralhar responsabilidades jurídicas -- se der problema fiscal/penal, quem "aparece" é uma offshore opaca e uma trading distinta do elo original.

2. Quebrar a cadeia de custódia -- no sistema, a carga "renasce" com outros atores, mesmo sem mover uma gota entre tanques.

3. Reclassificar e redirecionar -- pavimenta o caminho para que a mesma mercadoria entre no Rio com papéis novos e tributação artificialmente menor.

Antes de o navio chegar ao Sudeste, o NIS-SERPRO (malha que cruza D.I., NF-e e eventos fiscais) dispara um alerta: a mesma NF-e emitida em Maceió já consta como "venda futura" tendo a Refit (Manguinhos, RJ) como destinatária. Em bom português: o destino econômico já estava pré-definido. Maceió foi escala fiscal, sem descarga física, para "montar" a papelada.