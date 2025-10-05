O roteiro de uma fraude fiscal transoceânica e milionária
Imagine embarcar no cargueiro MT Madelyn Grace em julho de 2025, num porto do sul da Holanda. No porão, não há "nafta petroquímica" — como mais tarde aparecerá nos documentos fiscais —, mas sim uma mistura valiosa: óleo condensado e gasolina de reforma (reformate), combustível praticamente pronto e com tributação bem mais alta no Brasil.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
A embarcação saiu de um porto do sul da Holanda, em julho, conta Toledo. "O Madelyn Grace fez uma parada em portos britânicos, no caminho para o Atlântico Sul. Descarregou ali mais ou menos uns 5 mil toneladas desse material que estava carregando, mas a grande maioria continuou no Madelyn Grace, nos seus tanques. e ela seguiu viagem em direção ao sul, cruzou o Equador e foi parar em Bahia Blanca, na Argentina. Lá, ela descarregou mais um pedaço da sua carga, mais pouquinha coisa, e mais da metade do que ela tinha embarcado lá na Holanda continuava a bordo."
O cargueiro, então, viajou de Bahia Blanca, na Argentina, para Maceió, no nordeste brasileiro, e ficou alguns dias fundiada no porto de Maceió, onde ela fez o desembaraço aduaneiro, e registra calado de 9,1 m (medida de quanto o casco afunda na água). A empresa Petro XXI Importação e Comércio Ltda. protocola a D.I. (Declaração de Importação) nº 2501001-1, declarando valor FOB de US$ 138 milhões, destino "consumo em Maceió/AL" e recolhendo ICMS-AL (12%) e tributos federais. Em 6 de setembro, sai de Maceió, com o calado idêntico (9,1 m), lacres dos porões intactos. Nada foi descarregado.
D.I., em duas linhas — é o documento da Receita que formaliza a entrada da mercadoria no país: quem importa, o quê, por quanto e onde descarrega. Importador formal x beneficiário real — quem assina a D.I. nem sempre é quem paga/manda. A Petro XXI tem capital social de R$ 1 milhão e histórico de faturamento menor do que R$ 10 milhões/ano — claramente incompatível com uma operação de US$ 138 milhões. É o importador de fachada.
No meio do caminho entre Maceió e o Rio de Janeiro, o navio comete outra aberração — desta vez, no papel. Depois de navegar mais de mil milhas a mais para aproveitar a alíquota menor de ICMS em Alagoas, o Madelyn Grace faz uma "parada" fictícia no Atlântico para "lavar" a carga. Não, ele não foi ao Panamá da América Central. Trata-se do "Panamá de cargas": troca malandra de documentação que faz parecer que a carga mudou de mãos em alto-mar.
Foi exatamente isso que aconteceu:
• o armador técnico (responsável pela operação logística do navio) foi trocado de Ounissan Shippment para a offshore Mindful Ltd., registrada nas Ilhas Marshall;
• o consignatário (destinatário legal da carga no porto de chegada) deixou de ser Fair Energy S/A e passou a ser a Rio Fuel Trading Ltda., sediada no Rio de Janeiro.
Por quê?
1. Embaralhar responsabilidades jurídicas -- se der problema fiscal/penal, quem "aparece" é uma offshore opaca e uma trading distinta do elo original.
2. Quebrar a cadeia de custódia -- no sistema, a carga "renasce" com outros atores, mesmo sem mover uma gota entre tanques.
3. Reclassificar e redirecionar -- pavimenta o caminho para que a mesma mercadoria entre no Rio com papéis novos e tributação artificialmente menor.
Antes de o navio chegar ao Sudeste, o NIS-SERPRO (malha que cruza D.I., NF-e e eventos fiscais) dispara um alerta: a mesma NF-e emitida em Maceió já consta como "venda futura" tendo a Refit (Manguinhos, RJ) como destinatária. Em bom português: o destino econômico já estava pré-definido. Maceió foi escala fiscal, sem descarga física, para "montar" a papelada.
Em suma: no mapa, a rota do Madelyn Grace parece errática; nos papéis, perfeita. Foi isso que transformou gasolina quase pronta em "nafta" de ocasião — e a diferença, em dezenas de milhões sonegados numa única viagem.
