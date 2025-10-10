Operação para tirar capital de Lula tem digitais de Ciro Nogueira e Kassab

Para Bilenky, a oposição reagiu ao bom momento pelo qual passava o governo até então. "Também é uma reação à derrocada da PEC da Blindagem. O Centrão decidiu de alguma forma também usar essa medida provisória convenientemente para mostrar que não ficou tão feliz assim", completa a colunista.

Toledo destaca que Ciro Nogueira, presidente do PP, convenceu aliados, inclusive o governador Tarcísio de Freitas, a atuar contra a Medida Provisória da taxação, antecipando o clima eleitoral de 2026.

Desde a semana passada já tinham notado que o Ciro Nogueira tinha convencido o Tarcísio de Freitas a entrar nesse jogo pessoalmente pedindo voto para deputado. Dizendo justamente isso: ou ele agia agora ou ia ser tarde demais. José Roberto de Toledo

Segundo Toledo, Gilberto Kassab, presidente do PSD, também exerceu papel relevante nos bastidores, mas o partido se dividiu na votação. "Como a gente vem falando, [Kassab] sempre consegue fazer sinalizações que agradem os dois lados", completa Thais Bilenky.

Kassab é o rei do jogo duplo, né? Ajudou lá a fazer o consenso para aprovar o imposto de renda, e essa semana operou bravamente para derrubar a medida provisória. José Roberto de Toledo

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.