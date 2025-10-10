Operação para tirar capital de Lula tem digitais de Ciro Nogueira e Kassab
Acontece esta semana o primeiro confronto aberto da campanha presidencial de 2026. O confronto foi uma resposta à vitória do governo na semana passada que conseguiu aprovar a isenção de Imposto de Renda para a classe média, analisam José Roberto de Toledo e Thais Bilenky.
O governo Lula (PT) não conseguiu o apoio necessário entre os deputados e vai deixar de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com a medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. A Câmara aprovou o adiamento da votação e, na prática, fez caducar a MP.
Para Bilenky, a oposição reagiu ao bom momento pelo qual passava o governo até então. "Também é uma reação à derrocada da PEC da Blindagem. O Centrão decidiu de alguma forma também usar essa medida provisória convenientemente para mostrar que não ficou tão feliz assim", completa a colunista.
Toledo destaca que Ciro Nogueira, presidente do PP, convenceu aliados, inclusive o governador Tarcísio de Freitas, a atuar contra a Medida Provisória da taxação, antecipando o clima eleitoral de 2026.
Desde a semana passada já tinham notado que o Ciro Nogueira tinha convencido o Tarcísio de Freitas a entrar nesse jogo pessoalmente pedindo voto para deputado. Dizendo justamente isso: ou ele agia agora ou ia ser tarde demais.José Roberto de Toledo
Segundo Toledo, Gilberto Kassab, presidente do PSD, também exerceu papel relevante nos bastidores, mas o partido se dividiu na votação. "Como a gente vem falando, [Kassab] sempre consegue fazer sinalizações que agradem os dois lados", completa Thais Bilenky.
Kassab é o rei do jogo duplo, né? Ajudou lá a fazer o consenso para aprovar o imposto de renda, e essa semana operou bravamente para derrubar a medida provisória.José Roberto de Toledo
