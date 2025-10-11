Discreto na política, Alckmin veste capacete e acelera nas redes

Ele se torna relevante e deixa os louros pro Lula. E isso, acho que pra essa relação funcionar, é um aspecto fundamental. Thais Bilenky

Bilenky destaca que Alckmin foi peça-chave na interlocução com os EUA após o anúncio de tarifas, agindo como ministro da Indústria e do Comércio e vice de confiança do Planalto. "Ele tá sempre muito afinado com o Palácio do Planalto", reforça a jornalista.

Segundo ela, a força de Alckmin vem justamente da discrição. "Toda vez que o Alckmin se posiciona ou anuncia alguma... fábrica sendo aberta, alguma boa notícia, ele credita o Lula, sempre." Esse comportamento, diz, reforça o vínculo político com Lula.

Alckmin foge dos holofotes, só ganhando destaque quando o Planalto o coloca em evidência. Bilenky explica: "Ele nunca pede, só tem luz sobre a atuação do Alckmin quando o Palácio joga."

A jornalista observa que, nas redes sociais, Alckmin mostra um lado mais descontraído, testando formatos e fazendo brincadeiras com sua própria imagem, como nos vídeos caseiros. Um dos vídeos recentes, em que anuncia uma nova fábrica em Manaus enquanto dirige uma moto, viralizou. "Esse vídeo dele foi para as redes do Alckmin, e para as redes de quase todos os governistas, tá? Um milhão de visualizações, 35 mil compartilhamentos, é bastante coisa", conta Bilenky.

A Hora é o podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras pela manhã nas plataformas de podcast e, à tarde, no YouTube. O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.