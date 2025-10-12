Lula divide oposição ao bancar apoio a ministros do Centrão fiéis a ele

[Celso Sabino] é um político que chegou na Câmara pelo PSDB, sendo a direita do PSDB lá atrás. Ele nunca foi um um político que se elegeu com votos da esquerda lá no Pará. E agora tá botando a filiação partidária dele em risco pra ficar ao lado do Lula. Thais Bilenky

Depois de ser suspenso pelo União Brasil, Sabino anunciou sua saída do partido na última quarta-feira. Para Bilenky, essa postura mostra que Lula busca consolidar lideranças locais para ampliar sua força política, principalmente em estados estratégicos.

O episódio também evidencia a divisão da oposição. Setores do Centrão mantêm vínculos com o governo, enquanto projetos como Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida seguem como bandeiras regionais para reforçar a base.

José Roberto Toledo avalia que o peso de nomes como Fufuca pode ser decisivo em estados onde Lula é forte, como o Maranhão. "O fato dele permanecer é mais significativo pelo fato de não ter saído junto no momento de baixa do que propriamente pelo que ele vai acrescentar agora."

Bilenky destaca ainda a importância de formar chapas competitivas para o Senado e Câmara em 2026. "O Lula vai precisar, se reeleito, de uma bancada no Senado muito forte para conseguir governar, e uma bancada na Câmara também."

Toledo lembra que o Senado pode ser um risco para Lula. "A estabilidade política dele depende do Senado. Se o bolsonarismo cresce, por conta dessas peculiaridades de uma eleição com duas vagas, esse risco existe, pode inviabilizar o Lula 4, caso exista o Lula 4."