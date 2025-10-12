Lula divide oposição ao bancar apoio a ministros do Centrão fiéis a ele
O presidente Lula aposta em alianças regionais e no apoio de ministros do Centrão para fortalecer sua base no Congresso, avaliam Thais Bilenky e José Roberto de Toledo.
O tema é um dos destaques do episódio desta semana do A Hora, podcast de notícias do UOL com os jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, disponível nas principais plataformas. Ouça aqui.
Mesmo após União Brasil e Progressistas exigirem a saída dos ministros Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, dos Esportes, ambos decidiram permanecer no governo, arriscando posições nos partidos em nome da proximidade com Lula.
[Celso Sabino] é um político que chegou na Câmara pelo PSDB, sendo a direita do PSDB lá atrás. Ele nunca foi um um político que se elegeu com votos da esquerda lá no Pará. E agora tá botando a filiação partidária dele em risco pra ficar ao lado do Lula.Thais Bilenky
Depois de ser suspenso pelo União Brasil, Sabino anunciou sua saída do partido na última quarta-feira. Para Bilenky, essa postura mostra que Lula busca consolidar lideranças locais para ampliar sua força política, principalmente em estados estratégicos.
O episódio também evidencia a divisão da oposição. Setores do Centrão mantêm vínculos com o governo, enquanto projetos como Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida seguem como bandeiras regionais para reforçar a base.
José Roberto Toledo avalia que o peso de nomes como Fufuca pode ser decisivo em estados onde Lula é forte, como o Maranhão. "O fato dele permanecer é mais significativo pelo fato de não ter saído junto no momento de baixa do que propriamente pelo que ele vai acrescentar agora."
Bilenky destaca ainda a importância de formar chapas competitivas para o Senado e Câmara em 2026. "O Lula vai precisar, se reeleito, de uma bancada no Senado muito forte para conseguir governar, e uma bancada na Câmara também."
Toledo lembra que o Senado pode ser um risco para Lula. "A estabilidade política dele depende do Senado. Se o bolsonarismo cresce, por conta dessas peculiaridades de uma eleição com duas vagas, esse risco existe, pode inviabilizar o Lula 4, caso exista o Lula 4."
