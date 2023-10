"A obra "Ações que salvam: como o Ministério Público se reinventou para enfrentar a Covid-19" destaca a atuação do Ministério Público brasileiro no enfrentamento da covid-19 em um trabalho coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de sua Comissão de Saúde (CES), e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por meio do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 (Giac). O Giac-Covid-19 foi instituído, em 2020, com o propósito de dar suporte à atuação do Ministério Público brasileiro, durante a pandemia, por meio da participação direta de promotores e procuradores de todo o país (focalizadores) e de membros auxiliares do Conselho Nacional do Ministério Público. Trata-se, portanto, de obra conjunta, em que foram impressas 1500 unidades, viabilizadas por meio de contrato terceirizado de prestação de serviços gráficos no âmbito do CNMP, ao custo de impressão de R$ 135.649,42 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Esse recurso de impressão é derivado do orçamento do CNMP e foi o único custo orçamentário do Conselho. Os exemplares estão sendo distribuídos para membros e servidores do Ministério Público brasileiro, do CNMP e do Sistema de Justiça, bem como para os demais cidadãos e instituições que manifestarem interesse", diz o órgão.