Empresário preso pela PF integra cúpula do União Brasil

Com essas credenciais, Marcos Moura costumava frequentar eventos do partido em Brasília e outras cidades.

O empresário compareceu, em outubro deste ano, à comemoração da vitória de Sandro Mabel na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Em uma foto no evento, ele aparece posando com Mabel e outros caciques da legenda: o presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, o líder da legenda na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), e o deputado federal Fernando Coelho Filho (PE).

Aliados também dizem que o empresário tem relação antiga com o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do partido, ACM Neto. Marcos Moura é proprietário de uma pequena aeronave em sociedade com a irmã de ACM Neto, a empresária Renata Magalhães Correia, e um outro político baiano, João Gualberto (ex-prefeito de Mata de São João).

Além disso, sua empresa é parte de um consórcio que presta serviços de limpeza urbana para a Prefeitura de Salvador, atualmente administrada por Bruno Reis (União Brasil), aliado de Neto.

A investigação da Polícia Federal detectou indícios de que Marcos Moura havia organizado um voo em aeronave particular com o objetivo de transportar R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo de Salvador a Brasília, no último dia 3 de dezembro. O voo foi interceptado pela PF, e o dinheiro apreendido. Ainda não se sabe quem seria o destinatário.

Na operação, a PF também prendeu um primo de Elmar, o vereador eleito Francisco Nascimento -no momento da batida policial, ele arremessou uma bolsa com dinheiro vivo pela janela de sua residência. Ele é suspeito de atuar em conjunto com o grupo de Marcos Moura para realizar fraudes em contratos da prefeitura de Campo Formoso quando ocupou a função de secretário-executivo. O município é a principal base política de Elmar e tem como prefeito o irmão do deputado, Elmo Nascimento, do União Brasil.