PF amplia inquérito de venda de decisões do STJ e mira alvos do Tocantins

A Polícia Federal ampliou a investigação sobre venda de decisões do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e apura, em uma nova operação deflagrada hoje, suspeitas envolvendo integrantes do Ministério Público do Tocantins.

A nova fase cumpre a prisão preventiva de Thiago Marcos Barbosa de Carvalho, assessor do procurador Ricardo Vicente da Silva, do MP do Tocantins. O procurador também está sendo investigado. Thiago Carvalho é advogado e é sobrinho do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, que não foi alvo da operação.

A suspeita da PF é que o grupo tenha acionado o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves — preso desde dezembro — para obter, de forma ilegal, acesso a informações sigilosas do STJ.