Ministério Público do Paraguai abre inquérito sobre ação hacker do Brasil

O Ministério Público do Paraguai anunciou hoje que abriu uma investigação criminal para apurar uma ação hacker realizada pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) contra autoridades do governo paraguaio. A operação foi revelada na segunda-feira pelo UOL.

De acordo com uma análise preliminar do órgão, os fatos poderiam constituir crimes como "acesso indevido a dados, acesso indevido a sistemas informáticos e interceptação de dados, previstos na legislação penal paraguaia". A abertura da investigação vai permitir a realização de pedidos de cooperação internacional do Paraguai para o Brasil com o objetivo de apurar os fatos.

A avaliação dos investigadores do Paraguai é que cidadãos brasileiros podem ser responsabilizados perante a Justiça do país caso tenham cometido infrações penais contra suas leis.