Greve de mais de cem dias na Receita ameaça atrasar restituição do IR

Uma greve de auditores fiscais da Receita Federal que já se prolonga há mais de cem dias tem travado a entrada e saída de mercadorias do país, suspendeu julgamentos de processos de sonegação fiscal e gerou falhas no lançamento do programa de declaração do Imposto de Renda deste ano.

O Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal) já prevê impactos no processamento das restituições, com atraso para o pagamento aos contribuintes.

"Caso a greve continue por muito tempo, teremos ainda o atraso no pagamento das restituições do Imposto de Renda, pois as declarações que caírem na malha devem demorar mais para serem analisadas", afirmou Dão Pereira dos Santos, presidente do Sindifisco.