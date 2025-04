Deputados voaram em avião de empresário suspeito de fraudar licitações

A investigação passou a tramitar no STF em janeiro por causa da suspeita de envolvimento de deputados federais nos fatos sob investigação, já que eles possuem foro privilegiado. A PF apontou que Elmar Nascimento enviou emendas no valor de R$ 40 milhões à Prefeitura de Campo Formoso que posteriormente foram alvo de fraudes em licitações pelo grupo. Elmar tem negado irregularidades e dito que não tem relação com essas contratações.

A planilha com os voos do avião de Alex Parente foi apreendida em dezembro, antes de o caso ter sido enviado ao STF. No documento, já estavam listados nomes de deputados.

Agora a PF também apura transações financeiras detectadas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) envolvendo autoridades com foro privilegiado.

O Coaf detectou que o empresário Marcos Moura fez uma transação de R$ 450 mil com uma autoridade com foro privilegiado.

Além disso, um lobista ligado a Parente fez uma transferência de R$ 200 mil a outra autoridade com foro privilegiado. O ministro do STF Kassio Nunes Marques autorizou a PF a obter os nomes dos envolvidos nessas transações junto ao Coaf, como mostrou o site Metrópoles.

Dinheiro vivo no avião

Um piloto que administrava a aeronave, Alencastro da Cunha Lopes, disse à PF que era comum o transporte de dinheiro vivo.