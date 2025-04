Agente da Abin diz que foi obrigado a trazer joias do Qatar para Ramagem

No depoimento, o agente disse ter sido "constrangido" por uma assessora de Ramagem a fazer o transporte dos itens.

"Em uma das viagens, o declarante foi constrangido a trazer um presente do Qatar para Ramagem", afirmou. Ele relatou que a assessora "determinou ao declarante que levasse o presente de Ramagem", composto por três relógios de luxo. Ele não deu detalhes sobre os itens nem sobre como ingressou com o material no Brasil. Se entrou sem declarar os presentes, pode haver cometido uma sonegação fiscal.

A PF também colheu indícios de que funcionários da Abin nomeados por Ramagem tinham ligação com uma empresa contratada pela agência. Nessa fase final da investigação, a PF busca identificar se eles receberam pagamentos dessa empresa.