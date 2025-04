Associação da Abin pede à PGR apuração sobre vazamentos de inquérito da PF

A Intelis, uma associação de servidores da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), protocolou hoje uma notícia-crime na PGR (Procuradoria-Geral da República) pedindo a apuração de vazamentos de inquérito da Polícia Federal que apura irregularidades na gestão da agência.

Para justificar a abertura de apuração, o documento cita reportagem do UOL que revelou uma ação de espionagem feita pela Abin contra autoridades do governo do Paraguai.

A própria PF já havia instaurado inquérito sobre o assunto. A Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin), entretanto, entendeu que a apuração deveria ser de responsabilidade da PGR e, por isso, apresentou essa representação.