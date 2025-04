Lobista dos respiradores citou influência na gestão Rui Costa, diz PF

0:00 / 0:00

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Rui Costa não respondeu.

Em manifestação anterior ao UOL, a assessoria do ministro afirmou que ele que nunca tratou com nenhum "preposto ou intermediário sobre a questão das compras" de equipamentos de saúde.

O ex-governador também disse que determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Civil da Bahia para apurar os fatos durante sua gestão como governador.



Cristiana Taddeo não se pronunciou.

A defesa de Cléber Isaac disse que só vai se manifestar nos autos. Em depoimento à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em dezembro de 2021, ele disse manter contato social com Rui Costa e Aline Peixoto, mas negou ter tratado do tema dos respiradores com o casal. Ele afirmou conhecer o ministro desde 2010.