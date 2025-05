Empresa aliada do governador do Maranhão turbina contratos com estado

Foto publicada em rede social por Alessandro Martins Santana, representante da Vigas Engenharia, com propaganda política de Carlos Brandão, em 2021 Imagem: Reprodução/Facebook

Um dos representantes da construtora perante licitações e contratos públicos, Alessandro Martins Santana, publicou em 2021 fotos em rede social com propaganda política de Carlos Brandão, à época vice-governador do Maranhão. Ele também concedeu entrevista a um canal do Youtube na região dizendo que Brandão solicitou à empresa a realização de obras emergenciais em um município vizinho a Colinas para minimizar os efeitos das chuvas intensas que caíram na região em janeiro de 2022.

Em uma ação em tramitação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra uma indicação feita por Carlos Brandão para o Tribunal de Contas do Maranhão, uma advogada apresentou documentos no qual afirma que a Vigas Engenharia é controlada efetivamente pelo grupo empresarial da família Brandão, tendo o irmão do governador, Marcus Brandão, como o verdadeiro dono. Em nota, o governador disse que nem ele nem nenhum integrante de sua família possuem vínculos com a Vigas Engenharia.

O UOL não conseguiu contato com a Vigas Engenharia por meio do endereço eletrônico e do telefone apresentados pela empresa nas licitações. A reportagem também não conseguiu localizar o dono da empresa nem o representante.

No vídeo da entrevista, o representante da Vigas usa um boné do Grupo Brandão. Além disso, Marcus assinou um atestado de capacidade técnica em favor da Vigas Engenharia dizendo que a empresa prestou serviços de forma adequada para a agropecuária de sua família. Esse documento foi usado para comprovar a capacidade da empresa ao concorrer em licitações.

Carlos Brandão foi vice-governador e assumiu o governo do Maranhão em abril de 2022, depois que Flávio Dino renunciou ao posto para concorrer ao cargo de senador. O atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) rompeu politicamente com seu vice após desentendimentos sobre a sucessão no estado e proferiu decisões liminares barrando a nomeação de cargos pelo governador.