PF apreende dois Porsches com suspeito de ser operador de lobista do STJ

A suspeita da PF é que Cavalcante seja um dos operadores financeiros usados pelo lobista para pagamento de propina a agentes públicos em Brasília.

Na residência dele, em Brasília, a PF apreendeu um veículo Volkswagen T-Cross e os dois Porsches, um deles do modelo Cayenne, cujo valor de mercado pode chegar a R$ 1 milhão, em suas versões mais recentes.

Procurada, a defesa de Cavalcante afirmou que os veículos estão devidamente declarados às autoridades e foram adquiridos com valores provenientes de sua atividade como empresário. A defesa também negou que ele tenha cometido irregularidades no recebimento de valores do lobista. A defesa de Andreson afirmou que não teve acesso às informações da operação.

A operação também mirou outros suspeitos e uma casa de câmbio, que seria usada para remeter dinheiro ao exterior dentro do esquema.