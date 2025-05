PF tenta prender suspeito de ser operador de lobista do STJ por obstrução

A Polícia Federal tenta prender hoje dois suspeitos de obstrução da investigação sobre um esquema de corrupção no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Trata-se da sexta fase da Operação Sisamnes. Ontem, a PF cumpriu busca e apreensão contra alvos no Distrito Federal e outros estados na quinta fase, mas foram detectados indícios da destruição de provas. Por isso, os investigadores pediram ao ministro Cristiano Zanin, relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para deflagrar uma nova fase com a prisão de dois alvos.

Um dos alvos de mandado de prisão é Diego Cavalcante, suspeito de ser operador financeiro do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves. O outro envolvido seria um advogado, cujo nome não foi identificado. Até a publicação deste texto, eles ainda não haviam sido localizados para o cumprimento da prisão e são considerados foragidos.