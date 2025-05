PL demite Wajngarten por ordem de Michelle após diálogos revelados pelo UOL

Após ordem de Michelle Bolsonaro, o PL decidiu cortar o contrato mensal do ex-ministro Fábio Wajngarten para cuidar da comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com aliados, Michelle ficou irritada com uma conversa na qual Wajngarten e o tenente-coronel Mauro Cid dizem preferir votar em Lula do que nela nas eleições de 2026. O teor do diálogo foi revelado pelo UOL na semana passada dentro da série de reportagens "O Zap do Cid", baseada em mais de 77 gigabytes de arquivos extraídos pela PF no celular do tenente-coronel.

Por causa dessa conversa, a ex-primeira-dama, que é presidente nacional do PL Mulher, determinou que Wajngarten fosse demitido da sua função remunerada dentro do partido.