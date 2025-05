Alvo de operação jogou celular pela janela e pediu ajuda a personal, diz PF

Um desses vizinhos, de acordo com o documento da PF, "relatou que um rapaz com roupa de academia —de "personal trainer"— interfonou na sua casa, por volta das 8h, e solicitou o ingresso à sua residência, sob o argumento de que teria brigado com a esposa e ela havia arremessado o celular em direção ao 'quintal' da casa". O vizinho permitiu a entrada e "inclusive emprestou uma escada para que o homem pudesse realizar a busca também no telhado".

Quando os policiais verificaram as imagens da portaria, descobriram que o personal trainer havia entrado no condomínio às 7h42 e se locomovido na contramão até as casas que ficavam nos fundos da residência de Diego para, de acordo com a PF, tentar achar o celular.

Carro do personal trainer se locomove na contramão até as casas que ficam nos fundos da residência de Diego Cavalcante Imagem: Reprodução/PF

Por causa desses fatos, a Polícia Federal pediu ao relator do caso, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, a prisão preventiva dos dois. No dia seguinte, voltaram ao condomínio e prenderam Diego Cavalcante por obstrução de Justiça. A PF também executou nova busca e apreensão, mas não encontrou o celular de Diego na nova diligência.

Procurada, a defesa de Diego reiterou que seu telefone celular estava em conserto na assistência técnica e disse que iria juntar nos autos a nota fiscal com a data do serviço, para comprovar que seu cliente tinha falado a verdade. A defesa diz que a versão de que ele se desfez do celular é uma ilação que não está comprovada.

As suspeitas

A investigação da PF chegou até o nome de Diego Cavalcante após detectar que ele recebeu transferências bancárias no valor de R$ 6,5 milhões da empresa Florais Transportes, pertencente ao lobista Andreson de Oliveira Gonçalves. Andreson está preso desde novembro sob suspeita de corrupção no Judiciário. Após receber os repasses, Diego sacou cerca de R$ 3,3 milhões em dinheiro vivo.