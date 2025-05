Mensagem de advogado indica entrega de dinheiro a assessor do STJ, diz PF

A investigação da Polícia Federal sobre um esquema de corrupção envolvendo assessores do STJ (Superior Tribunal de Justiça) avança sobre as estratégias usadas pelos investigados para lavagem de dinheiro e pagamentos de propina a funcionários públicos dos tribunais.

Um dos métodos usados pelo grupo do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e do advogado Roberto Zampieri, assassinado no final de 2023 em Cuiabá, foi a entrega de dinheiro vivo, de acordo com a Polícia Federal. A PF rastreou saques milionários dos investigados nos últimos anos e até mensagens que, de acordo com a investigação, indicam a entrega de valores em espécie para esses assessores.

A investigação teve início no fim do ano passado, depois que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) identificou mensagens no celular do advogado assassinado que indicavam o acesso antecipado a minutas de decisões do STJ. A partir disso, a PF passou a investigar suspeitas de que assessores dos ministros passavam informações sigilosas para Andreson e Zampieri.