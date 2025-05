Moraes, Zanin e Pacheco eram possíveis alvos de grupo armado, diz PF

A Polícia Federal apontou que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) seriam possíveis alvos do grupo de militares que montou uma empresa para espionagem e assassinato de autoridades.

Os nomes dessas autoridades foram encontrados em anotações e diálogos vinculados ao grupo armado montado pelo coronel da reserva do Exército Etevaldo Caçadini, um dos alvos da sétima fase da Operação Sisamnes, deflagrada hoje.

De acordo com informações enviadas pela PF ao Supremo, o nome do ex-presidente do Senado apareceu em anotações vinculadas à expressão "vigilância armada". Essas referências descreviam uma possível ação de monitoramento em uma data na qual Pacheco estava voltando ao Brasil de uma viagem ao exterior.