PF mira mandante de homicídio de advogado suspeito de corrupção no STJ

Zampieri havia sido o pivô dessa investigação sobre corrupção em várias instâncias do Judiciário. Tudo teve início a partir da análise do seu celular, que foi apreendido para a apuração dos autores do homicídio. O material foi enviado ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que identificou indícios de pagamento de propina a desembargadores e também a assessores de ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Com base no celular, a PF identificou que um lobista de Brasília tinha acesso a minutas de decisões de ministros do STJ e dizia pagar propina a assessores dos ministros. Esse lobista, Andreson de Oliveira Gonçalves, foi preso em novembro do ano passado sob suspeita de liderar um esquema de venda de decisões judiciais e de informações antecipadas do gabinete.

Depois de sua prisão, a PF vem aprofundando a análise das transações financeiras para identificar se os servidores do STJ de fato receberam propina. A investigação já apontou que uma empresa de Andreson transferiu R$ 4 milhões à empresa da mulher de um assessor do STJ, por exemplo.