PF faz buscas contra juiz de MT em nova fase de operação sobre Judiciário

A Polícia Federal deflagrou hoje a oitava fase da Operação Sisamnes e cumpre mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e afastamento das funções contra um juiz de primeira instância suspeito de venda de decisões judiciais.

A PF identificou suspeitas da existência de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o magistrado. Por isso, cumpre também sequestro de bens no valor de R$ 30 milhões. As medidas foram autorizadas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin. No total, são três mandados de busca e apreensão em Mato Grosso.

O alvo é o juiz Ivan Lúcio Amarante, da comarca de Vila Rica. Ele já responde a um processo no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A PF identificou suspeitas de pagamentos e lavagem de dinheiro a familiares do juiz a partir de uma empresa do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, que está preso desde novembro sob suspeita de liderar um esquema de corrupção envolvendo assessores do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e outros tribunais. No processo do CNJ, a defesa do juiz argumentou que seu nome foi citado indevidamente nos diálogos do lobista e que não cometeu irregularidades. Sua defesa ainda não foi localizada para se manifestar.