PF mira prefeito de Palmas e advogado suspeito de repassar inquérito do STJ

A Polícia Federal cumpre hoje mandados de busca e apreensão em Tocantins e uma medida cautelar em Brasília, na nona fase da Operação Sisamnes, para aprofundar suspeitas de que autoridades públicas tiveram acesso a informações sigilosas do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A PF identificou um advogado de Brasília suspeito de repassar ao grupo de Tocantins informações sigilosas de inquéritos do STJ, por isso foi deflagrada essa nova fase.

São cumpridos três mandados de busca e apreensão em Palmas, dentre eles contra o atual prefeito, Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Em Brasília, um advogado investigado é intimado com medidas cautelares, como proibição de sair do pais e de contato com os investigados.