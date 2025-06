Deputado bolsonarista foi a evento de militar suspeito de matar advogado

O deputado General Girão, que foi contemporâneo do coronel Caçadini nas Forças Armadas, até mesmo discursou no evento, realizado em 16 de setembro de 2023 no Rio de Janeiro.

Em seu discurso, o deputado disse que o Exército não poderia ter permitido a prisão dos manifestantes bolsonaristas acampados no quartel-general após os atos golpistas do 8 de Janeiro.

"Ordens absurdas precisam ser questionadas por quem recebeu a ordem, pra quem deu a ordem. E aí a partir daí a decisão é pessoal. Essa é uma realidade. Então pra concluir a minha fala eu quero dizer pra vocês que algumas reações da sociedade estão acontecendo. Lá em Brasília, a gente recebeu numa conversa. (...) O Brasil continua sob ameaça sim, a gente sabe disso, e pra reagir não adianta só a força das armas. A gente tem que começar talvez buscando o apoio da população. A gente lembra muito bem os nossos instrutores aí, a turma de 70, turma de 73, os instrutores diziam que uma boa guerrilha, pra você conseguir o objetivo você tem que conquistar o item básico que é o apoio da população. Eu não quero dizer que a gente vá ser guerrilheiro não, de maneira nenhuma, daqui a pouco vão estar me processando de novo", afirmou o deputado, em fala divulgada nas redes sociais da "Frente Ampla Patriótica".

O UOL tentou contato por mensagens e por ligações com o deputado General Girão desde o início da tarde de ontem, mas não houve resposta. O espaço está aberto para manifestação.

Outro preso pelo homicídio de Zampieri, o instrutor de tiro Hedilerson Barbosa, também estava no mesmo evento e publicou foto com o deputado General Girão em suas redes sociais. Hedilerson é acusado de ser o responsável por fornecer a arma para assassinar Zampieri.



A defesa de Hedilerson argumentou à Justiça de Mato Grosso que não existem provas de sua participação no crime porque em seu interrogatório judicial o homem que confessou ter atirado no advogado disse que pegou a arma de Hedilerson por conta própria.