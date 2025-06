Diálogos mostram planejamento para matar advogado: 'Cautela e sangue-frio'

A defesa de Etevaldo Caçadini disse que não reconhece a autenticidade dos prints porque não teve acesso a nenhum documento dos autos até o momento. "O coronel hoje, com quase 70 anos, com dois câncer, encontra-se preso, e temos a certeza que no momento certo conseguiremos provar sua inocência. Esclarecemos que as referidas extrações digitais ainda serão submetidas à perícia técnica independente, no interesse da verdade real", afirmou a advogada Sarah Quinetti. Na semana passada, a defesa afirmou que "ele não possui qualquer vínculo com os supostos ataques ou com qualquer organização voltada à 'caça de ministros' ou a ameaças com autoridades".

Antônio Gomes disse em seu depoimento, de acordo com a PF, que foi contratado por R$ 40 mil para matar o advogado, tendo recebido a metade de forma adiantada. Ele afirmou que vai revelar novos detalhes quando for a julgamento pelo Tribunal do Júri, em Mato Grosso.

A defesa de Hedilerson Barbosa argumentou à Justiça de Mato Grosso que não existem provas de sua participação no crime porque, em seu interrogatório judicial, Antônio Gomes disse que pegou a arma de Hedilerson por conta própria.