Alexandre Pires fica sem cachê após Justiça impedir rescisão com produtora

Com base nessa determinação, a Opus passou a enviar notificações às casas de shows que anunciaram apresentações do cantor, exigindo que os pagamentos fossem feitos diretamente à conta da produtora. Um exemplo foi a notificação enviada ao Espaço Unimed, em São Paulo, onde Alexandre Pires tem show marcado para 30 de agosto.

No documento, a produtora alerta que pagamentos feitos a qualquer outra pessoa física ou jurídica poderão resultar em ordem judicial para o valor ser repassado à Opus.

A defesa de Alexandre Pires recorreu da decisão da 20ª Câmara Cível, argumentando que não é possível obrigá-lo a manter vínculo com uma agência na qual não confia. "Ora, a relação entre agente e agenciado é fundada essencialmente na fidúcia. Sem confiança, o vínculo se esvazia —ainda que as obrigações estejam formalmente em vigor. Assim, não se pode exigir que o artista se submeta à condução de sua carreira por uma empresa com a qual já não mantém relação de confiança e cuja atuação é objeto de críticas fundamentadas", escreveram os advogados Eumar Novacki e Raphael de Menezes no recurso apresentado em 15 de maio.

Procurada, a defesa da Opus afirmou que Alexandre Pires não cumpriu os requisitos para a rescisão do contrato. "A desvinculação do artista sem causa pode ser feita, desde que ele indenize a empresa e a notifique previamente dessa intenção. Nenhuma dessas duas premissas foi atendida", afirmou o advogado Fabio Milman.