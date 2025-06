PGR pediu a prisão de Cid após saber de viagem da família ao exterior

Em 2023, antes de ser alvo de prisão pela PF, Cid chegou a buscar um serviço de assessoria para obtenção de cidadania portuguesa, já que sua mãe possuía essa cidadania.

Nesta semana, a PF avisou a Gonet que identificou um registro de viagem internacional da família de Cid, no último dia 30 de maio, com destino aos Estados Unidos. Os pais do tenente-coronel, sua esposa e uma das filhas embarcaram com destino a Los Angeles.

A defesa de Cid afirma que eles foram lá visitar a filha mais velha do casal, que está morando nos Estados Unidos, e que não há nenhum impedimento no processo para que eles viagem ao exterior.

Com base nessa nova informação, entretanto, o procurador-geral da República enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a prisão preventiva de Cid e Gilson Machado. Gonet argumentou que existiria possibilidade de que os dois estavam atuando em um plano de fuga do país para Mauro Cid, por isso seria necessária a prisão.

Moraes, inicialmente, determinou a prisão dos dois. A Polícia Federal foi à casa de Mauro Cid, em Brasília, na manhã de hoje cumprir a ordem do ministro. Quando os agentes estavam lá, entretanto, foram informados de que Moraes havia revogado a prisão do tenente-coronel. O militar então foi intimado para prestar depoimento à Polícia Federal no final da manhã.