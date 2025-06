Bolsonaro e Carlos recebiam informações ilegais da Abin paralela, diz PF

A Polícia Federal identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, eram os destinatários das informações ilegais produzidas pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) paralela durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem.

As ações clandestinas da agência tinham como objetivo favorecer os objetivos políticos e eleitorais do ex-presidente, como nos ataques às urnas eletrônicas. O relatório final da Polícia Federal sobre o caso, que indiciou 37 suspeitos de ilegalidades, apontou que o núcleo político da organização criminosa "era o responsável por definir as diretrizes estratégicas". "A investigação identificou o ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho o Vereador Carlos Nantes Bolsonaro, como integrantes deste núcleo".

A PF identificou por meio de diálogos e documentos que as informações produzidas pela equipe de Ramagem tinham o objetivo de abastecer o núcleo político da Abin paralela.