PF diz que diretor da Abin atuou para impedir que servidores colaborassem

Prossegue a PF: "A insatisfação com aqueles que colaborassem com a presente investigação era devidamente exposta pelo Diretor Geral da Abin tanto que defendeu em tom agressivo a 'intervenção na corregedoria'. Essa intervenção foi concretizada com a nomeação de outra pessoa para a Corregedoria. De acordo com o relatório final, as ações de Luiz Fernando também dificultaram a colheita de provas pela PF, o que só foi possível com medidas ostensivas como a realização de busca e apreensão na agência.

"A Direção-Geral agiu para controlar as oitivas e garantir que os servidores não colaborassem com a apuração. A promessa de que a investigação seria 'acomodada politicamente' no STF e que tudo se resolveria numa sindicância interna funcionou como um salvo-conduto para o silêncio", concluiu a Polícia Federal.