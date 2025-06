Abin executou espionagem em viagem de ministro de Lula ao Paraguai

Imagem: Reprodução

O encontro entre os dois chanceleres ocorreria somente no dia seguinte, em 9 de março de 2023. Um dos temas discutidos entre eles foi justamente a negociação de preços da hidrelétrica de Itaipu. Na ocasião, o governo do Paraguai divulgou uma nota oficial dizendo que a visita de Mauro Vieira seria para "festejar a amizade" entre os dois países.

Outro material foi produzido pela Abin em junho de 2023. Trata-se de um esquema gráfico descrevendo as autoridades do Paraguai responsáveis pela discussão do assunto da tarifa da hidrelétrica de Itaipu e a descrição de documentos do governo paraguaio obtidos por meio da ação da Abin, incluindo um outro documento do chanceler paraguaio, desta vez um resumo para orientá-lo na véspera da visita do ministro brasileiro.

Imagem: Reprodução

PowerPoint da espionagem

Outro documento obtido foi uma apresentação de slides do PowerPoint produzida pela Abin no início de 2023 para expor aos integrantes do governo Lula as ações que vinham sendo realizadas na operação de espionagem contra o Paraguai.