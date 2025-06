Agente da Abin diz à PF que espionagem contra Paraguai seria levada a Lula

Outro material foi produzido pela Abin em junho de 2023. Trata-se de um esquema gráfico descrevendo as autoridades do Paraguai responsáveis pela discussão do assunto da tarifa da hidrelétrica de Itaipu e a descrição de documentos do governo paraguaio obtidos por meio da ação da Abin, incluindo um outro documento do chanceler paraguaio, desta vez um resumo para orientá-lo na véspera da visita do ministro brasileiro.

Questionado ontem sobre as ações de espionagem contra o Paraguai, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a nota publicada em 31 de março, na qual atribuiu a operação ao governo Bolsonaro e disse que mandou suspendê-la assim que teve conhecimento.

Pressão interna contra o chefe da Abin

Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin Imagem: Pedro França/Agência Senado

Nos bastidores da Abin, o recente indiciamento do diretor-geral da agência pela Polícia Federal, no caso da chamada "Abin paralela", é visto como mais um capítulo de uma disputa de poder entre o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o chefe do órgão de inteligência.

O relacionamento entre as duas instituições, que sempre foi tumultuado, foi marcado no início do governo Lula pela tentativa de Andrei de emplacar um nome de sua confiança para comandar a Abin. O presidente optou pelo delegado aposentado da PF, que comandou a instituição no segundo mandato do petista.