'Abin paralela': Indiciados produziram dossiê contra governo Lula, diz PF

A Polícia Federal identificou que um grupo de disseminadores de notícias falsas, classificados como integrantes do chamado "gabinete do ódio" de Jair Bolsonaro (PL), continuou produzindo dossiês e espalhando informações distorcidas ainda no ano de 2024, contra integrantes do atual governo do presidente Lula (PT).

Após coletar provas na investigação sobre desvios da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a PF encontrou diálogos entre dois integrantes do gabinete do ódio que demonstram a produção de informações falsas contra integrantes do atual governo, incluindo o ex-ministro da Comunicação Social Paulo Pimenta.

Os envolvidos nessa ação eram o assessor parlamentar Daniel Lemos, que trabalhava no gabinete do deputado federal Pedro Jr (PL-TO), e o influenciador bolsonarista Richards Pozzer. Ambos foram indiciados no relatório final do inquérito da "Abin paralela".