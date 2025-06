Assessor especial de Ramagem recebeu propina de empresa na Abin, diz PF

Esse canal foi aberto em nome da mãe do policial, de acordo com as informações levantadas pela Polícia Federal.

"Do exposto, os pagamentos mensais de R$ 5.000,00 realizados pela Berkana Tecnologia em Segurança LTDA à empresa DH Web Conteúdo e Mídia Social, sem prejuízo das outras empresas, gerida de fato por Felipe Arlotta de Freitas, sob a rubrica de 'patrocínio', configuram, na realidade, vantagem econômica indevida oferecida e recebida em razão do cargo ocupado por Felipe Arlotta Freitas na Abin, em evidente conflito de interesses", apontou o relatório final.

Arlotta fazia parte de um grupo de policiais federais levados para a Abin por Ramagem. Integrantes do seu círculo de confiança, eles executavam operações consideradas ilegais pela PF, como o monitoramento de adversários políticos.

Arlotta foi assessor especial do gabinete de Ramagem e coordenador do Centro de Inteligência Nacional da Abin. Por isso, a PF aponta que os pagamentos de propina eram devidos à influência do policial dentro da estrutura da Abin.

Por causa desses fatos, ele foi indiciado sob acusação de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato e prevaricação.

"Felipe Arlotta, no exercício de suas funções, ordenou e participou de ações clandestinas para fins privados, atuou diretamente na tentativa de encobrir ilícitos mediante a falsificação de documentos, comandou operações de inteligência sem amparo institucional, participou de atividades político-partidárias durante o exercício da função e utilizou interposta pessoa para ocultar a propriedade de empreendimento privado, em suscetibilidade usufruível do com recursos [sic] ou prestígio advindos do cargo", concluiu a PF.