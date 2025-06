Carlos Bolsonaro enviou US$ 10 mil aos EUA após derrota do pai na eleição

"Ao final das eleições de 2022, o interrogado previu uma derrocada da economia no país e, assim, resolveu dolarizar parte de suas economias e remeteu, inicialmente, a quantia de US$ 10 mil ao Banco do Brasil Bank [BB Americas Bank] situado nos Estados Unidos", diz o relatório do depoimento, obtido pelo UOL.

Ele contou que, em 2023, o banco rompeu o vínculo e decidiu fechar a conta bancária dele. Isso ocorreu, na época, por motivos de compliance diante das investigações em curso contra Jair Bolsonaro.

Segundo Carlos, ele passou a investir o dinheiro em outros bancos nos Estados Unidos, e os rendimentos estão declarados em seu Imposto de Renda. "Continua, até os dias de hoje, com essa prática, tendo amealhado, até o momento, aproximadamente US$ 30 mil, devidamente declarados", afirma o relatório do depoimento.

O vereador também negou à PF ter recebido relatórios da Abin ou informações sigilosas. Ele confirmou que geria as redes sociais de seu pai, em conjunto com o próprio Jair Bolsonaro, mas negou a prática de irregularidades e afirmou que atuava "aconselhando" a gestão.

Ao concluir o inquérito sobre irregularidades na Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a PF não identificou irregularidades envolvendo a remessa dos valores de Carlos Bolsonaro ao exterior, mas apontou indícios de que ele era o destinatário de dossiês e informações produzidas pela agência sob a gestão de Alexandre Ramagem. A PF o indiciou por organização criminosa.

Carlos Bolsonaro ironizou o indiciamento e o atribuiu a uma perseguição política da Polícia Federal. "Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo?", afirmou.