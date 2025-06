PF investiga desvios de emendas de deputado que voou em avião de empresário

O UOL mostrou, em abril, que o deputado Félix Mendonça Júnior pegou carona em um voo do empresário Alex Parente, investigado na Overclean. Na ocasião, ele disse que voou a convite de um colega da Câmara e que nunca recebeu pedidos em troca do voo.

A investigação colheu indícios de que o assessor parlamentar Marcelo Chaves Gomes, que trabalha no gabinete do deputado, seria o operador do esquema de desvios de emendas.

Viatura da Polícia Federal em frente à Prefeitura de Boquira, na Bahia Imagem: Divulgação/PF

Outro alvo da operação é o ex-prefeito de Paratinga Marcel de Carvalho. A PF apreendeu dinheiro em espécie em sua casa.

Os desvios nos contratos estariam ligados a empresários investigados na Overclean.

Outro lado: Procurado pelo UOL para comentar a operação, o deputado ainda não se manifestou.