PF prende prefeito de Palmas, suspeito de vazar informações do STJ

Também foram presos o advogado Antônio Ianowich Filho e o policial civil Marco Augusto Albernaz, segundo o Supremo.

Outro lado: em nota, a Prefeitura de Palmas diz que Siqueira Campos "recebeu a decisão com serenidade e irá colaborar prontamente com os trabalhos. Cabe destacar a abordagem respeitosa dos agentes da Polícia Federal".

A investigação da PF

Trata-se da décima fase da Operação Sisamnes. Siqueira Campos já havia sido alvo de busca e apreensão na nona fase. Na ocasião, Zanin negou um pedido de prisão preventiva.

Após a coleta de mais provas, a PF obteve novos diálogos no celular de Siqueira Campos que corroboram as suspeitas envolvendo sua atuação no vazamento de informações do STJ. Essas conversas indicam que o prefeito monitorava as investigações da Polícia Federal para informar aliados políticos.

A investigação já havia obtido anteriormente um diálogo de Siqueira Campos com o sobrinho do governador de Tocantins, Thiago Marcos Barbosa. Na conversa, Siqueira Campos conta detalhes sobre um inquérito sigiloso em tramitação no STJ que atingia ele e outras autoridades do estado.