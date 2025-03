Peregrinação pela saúde do papa reúne centenas de fiéis em Buenos Aires

Muitos dos fiéis que acompanharam a cerimônia vieram de bairros periféricos da capital ou mesmo de cidades da região metropolitana de Buenos Aires. A vigília durou cerca de uma hora e meia e foi acompanhada por crianças, adultos e pessoas idosas.

Depois de acender velas pela saúde do papa, na praça de maio, os fiéis finalizaram a peregrinação nas escadarias da Catedral Metropolitana. A calçada da igreja recebeu um desenho em giz de Francisco e as cores da bandeira da Argentina, com as palavras "amor com amor se paga", o lema da vigília. Depois do ritual, os fiéis aplaudiram e gritaram "viva o papa" e "estamos com você, papa".

A argentina Teresa Rulan participou da peregrinação e disse que Francisco é o "papa dos pobres" Imagem: Amanda Cotrim/UOL

"É o papa dos pobres. Ele é o Papa do povo. Está junto aos mais humildes e excluídos. É também um papa de todas as classes sociais. Um dos mais queridos do mundo", disse Teresa Rulan, enquanto carregava uma vela envolvida num copo de plástico, com os dizeres "amor com amor se paga".

Desde a internação de Francisco, têm aumentado gradativamente as mobilizações religiosas na capital portenha.