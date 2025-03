Marcha pelo 8 de Março na Argentina se transforma em maré contra Milei

Governo quer tirar feminicídio do Código Penal

Em janeiro deste ano, o governo Milei anunciou que eliminará o feminicídio do Código Penal argentino.

O crime de feminicídio foi incorporado ao Código Penal em 2012, como um agravante do homicídio quando um homem mata uma mulher motivado por violência de gênero, podendo chegar a pena de prisão perpétua. De acordo com as organizações sociais feministas e de direitos humanos, esse agravante do feminicídio permitiu projetar políticas públicas para combater a violência de gênero.

No entanto, o governo Milei tem tentado desarticular tais políticas ao afirmar que a violência não tem gênero.

Em janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, Milei atacou os direitos das mulheres e afirmou que "se você mata uma mulher, é chamado de feminicídio, com uma pena maior do que se você matar um homem, somente pelo sexo da vitima, legalizando que a vida de uma mulher vale mais do que a de um homem'', afirmou o presidente argentino na ocasião.

'Motosserra' desampara mulheres

Uma das consequências da "política da Motosserra" do governo, que busca reduzir os gastos públicos em prol do superávit fiscal, foi a redução de programas sociais, principalmente os de gênero. Um exemplo é o programa Acompanhar, que concede ajuda financeira às vítimas de violência de gênero: o programa teve uma redução de quase 99% no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período, em 2023, segundo a organização Nenhuma a Menos.