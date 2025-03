Gás, bala de borracha e tanques em protesto de aposentados na Argentina

Um fotógrafo identificado como Pablo Grillo ficou gravemente ferido após levar um tiro de bala de borracha na cabeça. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram agressões da polícia contra idosos que participaram do protesto. Vinte e seis policiais foram feridos, um deles por arma de fogo, segundo o Ministério de Seguranca da Argentina.

Ahora policía contra una jubilada pic.twitter.com/Z3VBYV8wcZ -- Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) March 12, 2025

Para desmobilizar os manifestantes, a polícia avançou na avenida principal do congresso argentino em tanques, soltando bombas e dando tiros com balas de borracha. Houve confusão, gritaria e muita correria. Alguns aposentados com dificuldade de locomoção receberam ajuda.

Os manifestantes fizeram barricadas para conter os agentes. Um carro da polícia foi incendiado. Um manifestante ferido por uma bala de borracha foi encaminhado ao hospital, informou o governo argentino.

Viatura foi virada por manifestantes durante protesto na Argentina Imagem: Amanda Cotrim/UOL

A mobilização também contou com organizações sindicais do país, como a CGT (Confederação Geral do Trabalho). Em resposta, o governo Milei montou uma mega operação de segurança e ameaçou impedir que os torcedores de futebol presentes no protesto entrem nos campos de futebol. Pelo menos duas quadras da avenida Callao, onde está localizado o palácio legislativo, ficaram fechadas pela polícia.