Novo protesto de aposentados deve tomar ruas de Buenos Aires hoje

Clima de tensão e medo

Entre os argentinos que circulam e trabalham nas imediações do Congresso Nacional, o clima é de tensão e medo. Uma médica, que atende na região e não quis ser identificada, disse que cancelou os atendimentos no período da tarde de hoje para evitar que seus pacientes corram perigo de circular pelo centro.

Juan, que trabalha num escritório na avenida Callao, onde está o Palácio Legislativo, não quis se identificar, mas afirmou que irá ao protesto defender os aposentados. "Nos deram folga por causa do protesto. Eu vou à manifestação, defender os aposentados e ao Grillo". Perguntado se não tem medo, diante do forte efetivo policial previsto para esta tarde, disse que não. "Medo e dinheiro, nunca tivemos", afirmou.

Governo apresenta lei anti barras

Um dos argumentos do governo Milei para usar as forças de repressão durante os protestos dos aposentados é que as manifestações não são de um grupo de aposentados, mas de torcedores de futebol conhecidos como Barra Bravas, uma ala específica dos adeptos dos grandes clubes argentinos, com histórico de violência e de envolvimento com o crime organizado.

Na segunda-feira, Bullrich apresentou um projeto de lei que pretende criminalizar as torcidas organizadas de futebol. O projeto pretende defini-las como associações criminosas, com penas de cinco a 25 anos de prisão. Sem dar detalhes, a ministra também afirmou que a lei, apelidada de "anti barra", vai responsabilizar dirigentes de clubes de futebol que colaborarem com as torcidas organizadas.