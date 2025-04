Como Milei conseguiu baixar a pobreza na Argentina

"A inflação dos alimentos da cesta básica subiu menos do que a inflação geral, por isso podemos ver a redução da pobreza. Porém, quando você compara a inflação geral, o poder de consumo não melhorou", afirmou o economista.

Para o economista Guido Zack, a redução da pobreza está sustentada sobre um pilar pouco seguro. Segundo ele, o governo contém a flutuação cambial e consegue reduzir a inflação, porém de modo artificial.

"A redução da pobreza está sustentada sobre um pilar frágil, que é o tipo de câmbio, controlado atualmente pelo Banco Central Argentino. Com isso, os preços sobem menos, a inflação baixa, quando a inflação baixa, os salários se recuperam e quando isso ocorre, a pobreza diminui. O problema é que essa política cambial (artificial) não é sustentável, portanto, cedo ou tarde, terá que ser corrigida e isso pode aumentar a inflação, aumentar a perda real de salário e aumentar novamente a pobreza. Não interessa uma baixa da pobreza pontual se isso não é sustentável", questionou.

Menos indigência

A indigência também baixou na Argentina, segundo os dados oficiais. Diferente da pobreza, que considera o aumento de serviços, a indigência é medida apenas no valor da cesta básica dos alimentos. Segundo o Indec, a indigência na Argentina chegou a 8,2% no final de 2024, uma redução de 10 pontos, em relação ao início do ano de 2024, que atingiu 18,1% de indigência no país.

Com uma inflação alimentar estável e com a manutenção dos programas sociais específicos, o governo conseguiu baixar a indigência. "O governo sustentou o poder aquisitivo do cartão de alimentação e do programa que garante um valor mensal ao responsável pelos filhos menores de 18 anos. Isso pode ter contribuído para que a indigência caia", afirmou Julia Elisoff, professora na Universidade de Buenos Aires (UBA).