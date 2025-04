Milei é intimado na investigação sobre escândalo da cripto $LIBRA

A justiça quer saber se Milei descumpriu seus deveres como funcionário público e seu suposto envolvimento em associação ilícita e fraude. De acordo com os jornais argentinos, o procurador pretende analisar informações sobre a evolução patrimonial de Milei de 2023 até hoje.

Comissão na Câmara investigará Milei

Paralelamente às ações penais e civis, no último dia 8 de abril, a Câmara de Deputados da Argentina aprovou a criação de uma comissão que investigará o escândalo da criptomoeda $LIBRA envolvendo Milei. A primeira reunião da Comissão está prevista para o dia 23 de abril.

O prazo para a conclusão de um relatório sobre as investigações é de três meses. O objetivo é descobrir o grau de participação e a responsabilidade política do presidente argentino no caso da $LIBRA.

A criação da Comissão que investigará Milei recebeu 128 votos a favor, 93 contra e 7 abstenções e será composta por 28 deputados, com maior representação do partido peronista União pela Pátria, com seis bancas, seguido do partido PRO e do partido de Milei, o Liberdade Avança, com quatro cadeiras cada um. Durante os trabalhos de investigação, a Comissão pode intimar testemunhas, informações judiciais e depoimentos dos envolvidos na investigação.

Relembre o caso

Em fevereiro, o presidente argentino, que tem quase 4 milhões de seguidores no X, convocou os internautas a investirem na criptomoeda $LIBRA. "Este projeto privado incentivará o crescimento da economia argentina, ancorando pequenas empresas e empreendimentos argentinos. O mundo quer investir na Argentina", dizia a mensagem postada pelo presidente. Imediatamente, a cotação disparou de zero para 4,5 euros e seu valor global chegou a UU$4,5 bilhões. Em seguida, a criptomoeda despencou e Milei apagou o post após três horas.